В Мексике застрелили пятерых полицейских

В субботу, 28 июля, в мексиканском штате Пуэбла были убиты пятеро сотрудников полиции. Правоохранители ехали на автомобиле в гражданской одежде, по пути в них врезалась другая машина. Когда полицейские вышли, чтобы выяснить ситуацию, их расстреляли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщалось, около двух недель назад в том же штате Пуэбла были убиты шестеро полицейских, на которых напали похитители топлива из трубопроводов - так называемые "уачиколерос", напоминает РИА Новости.