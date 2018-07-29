В Мексике застрелили пятерых полицейских

29 июля 2018 10:07

В субботу, 28 июля, в мексиканском штате Пуэбла были убиты пятеро сотрудников полиции. Правоохранители ехали на автомобиле в гражданской одежде, по пути в них врезалась другая машина. Когда полицейские вышли, чтобы выяснить ситуацию, их расстреляли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщалось, около двух недель назад в том же штате Пуэбла были убиты шестеро полицейских, на которых напали похитители топлива из трубопроводов - так называемые "уачиколерос", напоминает РИА Новости.

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