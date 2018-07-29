В США произошла стрельба, есть погибшие

29 июля 2018 09:28

В американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, при стрельбе также пострадали семь человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, все пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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