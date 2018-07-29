Молния подожгла дом в Новой Москве
29 июля 2018 09:54 136
В Новой Москве в результате удара молнии возник пожар в частном трехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в поселке Кокошкино, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
"Интерфакс" сообщает, что от удара молнии загорелась крыша здания, информация о площади пожара и числе пострадавших уточняется. На место происшествия следуют экстренные службы города.
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