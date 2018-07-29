Первый концерт Gorillaz в России отменили из-за ливня

29 июля 2018 10:46

Недоразумение произошло на фестивале Park Live.

Хедлайнеры успели сыграть несколько песен, после чего зрителям в парке Горького объявили, что пора расходиться. Из-за сильного ветра вода залила сцену. При этом одна из зрительниц заявила, что в толпу ударила молния, из-за чего у одной из ее подруг онемела рука, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

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