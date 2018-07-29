Женщины впервые победили в кругосветной парусной регате
29 июля 2018 12:45 149
53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, одержавшей победу в кругосветной парусной регате длиной почти в год, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.
Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.
Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.
"Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так газете Telegraph.
Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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