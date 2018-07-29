Женщины впервые победили в кругосветной парусной регате

29 июля 2018 12:45

53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, одержавшей победу в кругосветной парусной регате длиной почти в год, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.

Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.

"Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так газете Telegraph.

Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az