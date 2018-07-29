В США разрешили выкладывать в сеть чертежи для 3D-печати оружия

Суд в США отклонил иск правозащитных организаций, которые требовали заблокировать решение администрации президента Дональда Трампа разрешить публиковать в интернете чертежи, необходимые для создания оружия с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



В июне этого года власти США разрешили американской компании Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Спустя три года администрация Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании разместить чертежи в интернете. По словам Уилсона, его фирма планирует сделать это к 1 августа. Ряд правозащитных организаций, выступающих за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, подали иск в суд в Остине (штат Техас) с требованием отменить снятие запрета. Истцы указывали, что размещение схем "нанесет немедленный и непоправимый урон национальной безопасности США".

Власти это отрицают, заявляя, что пластмассовое оружие является ненадежным и низкокачественным. Как отмечает CNN, рассматривавший дело судья Роберт Питман отклонил ходатайство правозащитников. Речь идет о чертежах пистолетов и винтовок, в том числе AR-15, которая неоднократно использовалась при периодически происходящих в США массовых расстрелах. С помощью данных схем любой желающий может изготовить такое оружие с помощью технологии 3D-печати, создав необходимые для этого пластмассовые детали. По словам Уилсона, к моменту, когда власти США в 2013 году потребовали от базирующейся в Техасе Defense Distributed удалить чертежи с сайта компании, их скачали более 400 тыс. раз.