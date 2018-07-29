Крушение лодки в Турции, есть погибшие
29 июля 2018 12:21 307
В результате крушения лодки в Турции погибли шесть человек, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что среди погибших были три ребенка. Всего на борту находились 16 человек, девять из них были спасены береговой охраной, один остается пропавшим без вести, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам губернатора провинции Балыкесир, на лодке находились сторонники проповедника Фетуллаха Гюлена, обвиненного в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Они рассчитывали доплыть до греческого острова Лесбос.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Июл. 22:53 18 685
-
28 Июл. 21:20 10 837
-
10:39 6 568
-
28 Июл. 14:43 5 570
-
28 Июл. 16:45 4 375