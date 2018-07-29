В Швейцарских Альпах самолет врезался в вершину горы, есть жертвы

29 июля 2018 15:19

Легкомоторный самолет французской компании Робин врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет, который вылетел из аэропорта Сиона для частного полета, был найден районе Дунан Пас на юге страны.

Правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших.

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