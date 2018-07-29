В июле в разных точках планеты зафиксировано более 100 рекордов температур воздуха

В июле 2018 года температура воздуха побила 118 исторических рекордов в разных точках планеты. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В таких прохладных европейских странах, как Норвегия, Швеция и Финляндия температура поднялась до невиданных ранее 32 градусов.

В Японии, где от аномальной жары погибло около 30 человек, 23 июля столбик термометра достиг 41 градуса, что стало самой высокой отметкой в истории страны. Рекорды также были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас, говорится в сообщении.

"Теперь у нас есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата увеличили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь. Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80 процентах планеты и увеличили шансы рекордных событий, связанных с дождем, примерно на половине планеты", - заметил Ноа Диффенбау, исследователь климата из Стэнфордского университета.

Температура в мире повышается из-за накопления газов от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, и других видов деятельности людей.

Также следует напомнить, что аномальная жара охватила запад Франции. В девяти департаментах страны объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности.

Из-за рекордно высоких температур в Канаде погибли десятки людей. Монреальский морг стал настолько переполненным после увеличения числа смертей, вызванных экстремальной жарой и влажностью, что коронерам пришлось сотрудничать с частным похоронным бюро, чтобы доставить туда погибших.