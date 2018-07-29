В Таиланде поймали крокодила, 10 дней пугавшего туристов

29 июля 2018 17:25

В Таиланде поймали крокодила, 10 дней плававшего в море у курортного острова Пхукет, сообщает местная газета The Nation.

Крокодил, которого местные журналисты назвали Януи в честь места, где он впервые был замечен, был пойман на пляже Лайан. До этого несколько специальных отрядов 10 дней пытались поймать его, в том числе ведя наблюдение с помощью дронов. В итоге одной из таких групп при помощи местного рыбака удалось это сделать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рептилию отправили в местный центр исследования и развития рыбных ресурсов.

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