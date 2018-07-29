В Шанхае автобус врезался в пролет моста, десятки раненых

Автобус, перевозящий сотрудников авиакомпании China Eastern Airlines, в воскресенье врезался в пролёт моста в Шанхае, в результате пострадал 21 человек, говорится в сообщении полиции района Цинпу Шанхая, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл по причине того, что 57-летний водитель ехал по полосе, предусмотренной для машин высотой не более 2,5 метра, автобус влетел под мост на высокой скорости и врезался.

Все пострадавшие были направлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Предварительное расследование исключило версию того, что водитель был пьян, причина аварии пока неизвестна.