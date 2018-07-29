Эрдоган: Турция будет отказываться от иранского газа из-за позиции США

Турция не намерена отказываться от поставок газа из Ирана из-за намерения Вашингтона вновь ввести санкции против Тегерана. Об этом, как сообщает телеканал CNN Turk, заявил в воскресенье президент Турции РеджепТайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



"Я раньше говорил [экс-президенту США Бараку] Обаме: "извините, но мы закупаем газ у Ирана". Где еще мне его приобретать, если не у Ирана? Мои граждане без него замерзнут зимой, и что мне с этим тогда делать? Эти же самые слова я передал и [главе Белого дома Дональду] Трампу", - отметил президент.

Эрдоган 25 июля подтвердил, что его страна не будет принимать участие в введении санкций против Ирана. По его словам, желания США разорвать "стратегические отношения [Турции с Ираном] противоречат пониманию о свободе".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара не намерена принимать какое-либо участие в исполнении возможных американских санкций против Ирана. Чавушоглу также напомнил, что республика "не одобряет возобновление санкций США против Ирана".