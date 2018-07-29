Трамп назвал американские законы о мигрантах «самыми глупыми в мире»

Президент США прокомментировал разлучение детей мигрантов с семьями на границе, назвав американские законы в этой области "глупейшими в мире". Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пожалуйста, поймите, есть последствия, когда люди незаконно пересекают нашу границу, вне зависимости от того, есть у них дети или нет", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что некоторые люди могут использовать детей в плохих целях.

"Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!" - добавил президент США.