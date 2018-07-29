Тюремный рекорд: в Камеруне сбежали одним разом 160 заключенных

29 июля 2018 22:29

Более 160 заключенных смогли сбежать из тюрьмы на северо-западе Камеруна в результате атаки группы сепаратистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал Camerounweb.

По информации портала, серия нападений произошла в северо-западном и юго-западном регионах страны.

Как сообщили источники портала, атаке подверглась главная тюрьма в коммуне Ндоп на северо-западе страны, в результате чего все заключенные (163 человека) смогли бежать.

 

На юго-западе страны нападению подвергся пост сотрудников полиции. Никто не пострадал.

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