Самолет разбился в Сан-Паулу, есть погибшие - ВИДЕО

Небольшой самолет разбился при посадке в аэропорту Кампу-де-Марте в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщает ТАСС.

На борту судна в момент инцидента находились семь человек - пять пассажиров и два члена экипажа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пилот погиб на месте. Два человека получили тяжелые травмы. Состояние второго пилота неизвестно.

По данным местных СМИ разбившийся самолет принадлежит компании по производству упаковок.

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