В Мьянме сошёл оползень, есть погибшие

30 июля 2018 09:18

На севере Мьянмы при сходе оползня погибли не менее 23 человек, передает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла еще во вторник. Ее причиной стало обрушение девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сначала 27 человек числились пропавшими без вести, но в понедельник нашли тела 23 шахтеров. Еще четверо все еще считаются пропавшими без вести.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.

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