В Мьянме сошёл оползень, есть погибшие

На севере Мьянмы при сходе оползня погибли не менее 23 человек, передает агентство Синьхуа.



Трагедия произошла еще во вторник. Ее причиной стало обрушение девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сначала 27 человек числились пропавшими без вести, но в понедельник нашли тела 23 шахтеров. Еще четверо все еще считаются пропавшими без вести.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.