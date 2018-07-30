Страшная авария с участием свадебного кортежа: погибли жених и 12 гостей - ВИДЕО
30 июля 2018 09:32 1 587
Страшная авария с участием свадебного кортежа произошла во Вьетнаме. Как сообщает "Синьхуа", жертвами ДТП стали 13 человек, в том числе жених. Еще четыре человека пострадали. Кортеж, в котором находились жених и гости торжества, лоб в лоб столкнулся с контейнеровозом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По информации агенства, ДТП произошло утром в понедельник в провинции Куангнам. Жених направлялся в родной город своей возлюбленной с родными и друзьями.
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