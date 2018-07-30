Страшная авария с участием свадебного кортежа: погибли жених и 12 гостей - ВИДЕО

30 июля 2018 09:32

Страшная авария с участием свадебного кортежа произошла во Вьетнаме. Как сообщает "Синьхуа", жертвами ДТП стали 13 человек, в том числе жених. Еще четыре человека пострадали. Кортеж, в котором находились жених и гости торжества, лоб в лоб столкнулся с контейнеровозом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации агенства, ДТП произошло утром в понедельник в провинции Куангнам. Жених направлялся в родной город своей возлюбленной с родными и друзьями.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
В ДТП с участием свадебного кортежа во Вьетнаме погибли жених и 12 гостей

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az