Страшная авария с участием свадебного кортежа: погибли жених и 12 гостей - ВИДЕО

Страшная авария с участием свадебного кортежа произошла во Вьетнаме. Как сообщает "Синьхуа", жертвами ДТП стали 13 человек, в том числе жених. Еще четыре человека пострадали. Кортеж, в котором находились жених и гости торжества, лоб в лоб столкнулся с контейнеровозом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации агенства, ДТП произошло утром в понедельник в провинции Куангнам. Жених направлялся в родной город своей возлюбленной с родными и друзьями.

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