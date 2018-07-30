Пожар в частном доме в России: погибли 8 человек - ВИДЕО

Представитель в экстренных службах Сочи рассказал о пожаре, при котором погибли 8 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, речь идет об инциденте в Адлерском районе города, где произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме на площади 300 кв. м.

"...обнаружены тела 8 погибших, госпитализированы 3 человека, в том числе один ребенок", - сказал источник.

Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в подвале роддома Центральной городской больницы Екатеринбурга из здания были эвакуированы 170 человек, в том числе 49 детей. Задымления в здании не было, автоматическая сигнализация позволила быстро обнаружить возгорание.

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