В Средиземном море утопили танки

Как же орудия убийства помогут морской фауне?

Как передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета, в Ливане экологи скинули в Средиземное море танки ливанской армии. Это должно создать под водой искусственный риф, где обитатели моря смогут лучше прятаться и размножаться. Такая поддержка рыбам необходима, ведь в последнее время они страдают от излишнего лова и глобального потепления, сообщает Daily Mail.

Орудия утопили рядом с городом Сайда, в котором процветает рыбный промысел. Ранее там же затапливали старые автобусы. Техника быстро зарастает водорослями и кальмарами, становится отличным местом для откладывания икры и выращивания потомства. Впервые подобный метод был применен в Ливане 6 лет назад, и его признали успешным. "Моя Планета" сообщала, как изменится океан в будущем.