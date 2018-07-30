Трамп пригрозил остановить работу правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу федерального правительства, если демократы проголосуют против законопроекта об охране границ. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я буду готов "закрыть" правительство, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство стены [на границе с Мексикой]", - написал он.

По мнению американского лидера, стране пора перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах мигрантов. "Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну!", - заключил Трамп.

Ранее глава Белого дома назвал американские законы, касающиеся разлучения детей мигрантов с семьями на границе, "глупейшими в мире". По его мнению, конгресс должен принять меры для исправления ситуации.

20 июня американский лидер Дональд Трамп подписал указ, "прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов". В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Тем не менее американский лидер заявил, что продолжит политику "нулевой толерантности" и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.