Житель России открыл из окна стрельбу по прохожим - ВИДЕО
30 июля 2018 11:21 260
Очевидцы сняли на видео, как житель Иркутска высунулся из окна пятого этажа и начал стрелять по прохожим. Слышно, как мужчина несколько раз выстрелил по людям, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Одно из видео стрельбы также опубликовал телеграм-канал Mash.
Стрелок задержан. В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы преступника выясняются.
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