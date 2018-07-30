Житель России открыл из окна стрельбу по прохожим - ВИДЕО

30 июля 2018 11:21

Очевидцы сняли на видео, как житель Иркутска высунулся из окна пятого этажа и начал стрелять по прохожим. Слышно, как мужчина несколько раз выстрелил по людям, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Одно из видео стрельбы также опубликовал телеграм-канал Mash.

Стрелок задержан. В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы преступника выясняются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Очевидцы сняли на видео, как житель Иркутска стрелял из окна по прохожим

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az