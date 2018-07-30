Житель России открыл из окна стрельбу по прохожим - ВИДЕО

Очевидцы сняли на видео, как житель Иркутска высунулся из окна пятого этажа и начал стрелять по прохожим. Слышно, как мужчина несколько раз выстрелил по людям, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Одно из видео стрельбы также опубликовал телеграм-канал Mash.

Стрелок задержан. В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы преступника выясняются.

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