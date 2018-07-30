МВД Турции заявило о ликвидации свыше 30 террористов
30 июля 2018 11:33 110
В рамках операции, проводимой против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), на прошлой неделе были уничтожены 36 боевиков, в том числе один из ее лидеров, говорится в сообщении МВД Турции, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Операции проводились в восточных провинциях страны.
В ходе операций было изъято свыше ста единиц огнестрельного оружия и ручных гранат.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
29 Июл. 22:06 8 250
-
29 Июл. 18:35 5 557
-
29 Июл. 12:54 5 486
-
29 Июл. 15:52 4 925
-
29 Июл. 13:38 3 578