При перестрелке во Франции пострадали семь человек
30 июля 2018 12:48 159
Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.
По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени (5.20 мск).
"Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин... Наиболее вероятной причиной является сведение счетов", - сообщает издание.
В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!