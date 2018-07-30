При перестрелке во Франции пострадали семь человек

30 июля 2018 12:48

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени (5.20 мск).

"Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин... Наиболее вероятной причиной является сведение счетов", - сообщает издание.

В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.

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