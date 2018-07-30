Сильные лесные пожары в Испании: объявлена массовая эвакуация

Из-за лесного пожара в районе испанского населенного пункта Манильва (автономное сообщество Андалусия) начали массовую эвакуацию. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Такие меры приняли из соображений безопасности. Также на некоторое время был перекрыт участок одной из автотрасс. Отмечается, что в ночь на понедельник в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.

В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация стабилизируется.