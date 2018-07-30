В Германии поезд остановили из-за неизвестного вещества

В Германии эвакуировали пассажиров скоростного экспресса после обнаружения в одном из вагонов чашки Петри (разновидность лабораторной посуды) с неизвестным веществом. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в немецком городе Ашаффенбург в Баварии. Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне.

Во время движения поезда один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом пожарной службе. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали всех пассажиров.

Подозрительная емкость оказались чашкой Петри - в таких мелких контейнерах химики или врачи обычно выращивают, например, клеточные культуры.

На место инцидента прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие опасных веществ, но ничего не обнаружили. Никто из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Примерно через 2 часа поезд смог продолжить путь без соответствующего вагона. По словам представителя полиции, неизвестное вещество проверят в лаборатории.