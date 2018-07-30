Женщина проснулась с чужой змеей в постели

Беглый королевский питон заполз в квартиру жительницы Лондона и спрятался у нее в постели, пока она спала. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина обнаружила возле себя змею длиной около метра, когда проснулась. Она тут же выскочила из спальни, захлопнула дверь и позвонила в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Вскоре по вызову прибыла специалистка по отлову животных, но к тому времени питон уже уполз. Она оставила контакты и попросила перезвонить, если он вернется. На следующий день змею заметили в коридоре, и на этот раз ей не удалось скрыться.

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения полагают, что питон сбежал у кого-то из соседей. "Рептилии, и змеи в особенности, - прекрасные мастера побега, - объяснила представительница организации. - Если у клетки не до конца закрыта дверь или плохо прилегает крышка, они тут же воспользуются возможностью".

Королевский питон - неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метров в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами.