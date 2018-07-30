Брат отвернулся от сестёр, жестоко зарезавших собственного отца

Брат трёх девушек, которые убили своего отца в Москве, не верит сёстрам и не поддерживает их после произошедшего. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает телеграм-канал Mash.

По мнению молодого человека, СМИ специально создали образ его плохого отца. Впрочем, брат при этом не рассказывает, как всё было на самом деле, отмечает канал.

По данным издания "МК", молодой человек не знал, как сёстры жили последние несколько лет. Сам он покинул отчий дом в 16-летнем возрасте. Издание отмечает, что юноша не может поверить в произошедшее и не знает, "что на них (сестёр) нашло", а также не понимает, кому верить в этой ситуации.

Напомним, громкое убийство произошло в одной из московских семей. Три родные сестры зарезали своего отца. Как отмечалось, мужчина употреблял наркотики и в один из дней накинулся на девочек, а они убили его, когда оборонялись, хотя, по иным данным, сёстры заранее договорились об убийстве. Знакомые семьи рассказали, как отец издевался над дочерьми, требовал идеальной чистоты дома и запрещал им учиться.