В Армении контрактник устроил ДТП и погиб

Военнослужащий-контрактник Армен Минасян накануне вечером погиб в ДТП в городе Горис Сюникской области Армении (юг страны). Об этом в понедельник сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.

Авария произошла вечером 29 июля около 22:40: на Ереванском шоссе Гориса столкнулись автомобили 41-летнего жителя села Караундж Армана Погосяна марки "ГАЗ 27057" и "ВАЗ 2107" 56-летнего жителя села Веришен Ваика Бакунца.

В результате аварии Бакунц с травмами был госпитализирован в медцентр Гориса, а пассажир - 29-летний Армен Минасян - скончался по дороге в больницу. Извлечь раненых из машин спасателям помогли граждане.

По данным источника, погибший Минасян служил в N-ной воинской части Минобороны Армении на контрактной основе. Водитель "семерки" был его сослуживцем.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части второй статьи №242 УК Армении ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Как отмечают армянские СМИ, за последние сутки это уже вторая авария, в которую попал военнослужащий-контрактник. Ранее стало известно, что поздно вечером 29 июля в Арагацотнской области 58-летний житель Еревана Артур Матевосян на BMW вылетел с проезжей части автотрассы Маргара-Ванадзор-Ташир. Автомобиль, несколько раз перевернувшись, оказался в поле, водитель погиб на месте, а 33-летний пассажир Ваагн Ованнисян с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Армения". По предварительным данным, пострадавший является военнослужащим-контрактником.