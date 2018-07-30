В Ереване сгорел шестилетний ребенок

Трагический инцидент произошел в Ереване в понедельник.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 11:02 в службу "911" поступил сигнал о том, что поблизости от сборного пункта района Неркин Чарбах горит стог сена, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

На место происшествия отбыли три боевых расчета. Пожар был локализован 11:31. Было обнаружено тело Г.Т. (2012 года рождения).