Таксист выкинул пассажира из авто на проезжую часть и скрылся - ВИДЕО

Полиция Лондона расследует вопиющий инцидент, который попал на камеру видеонаблюдения на одной из улиц города. Водитель такси остановился на дороге и стал вытаскивать из машины пассажира, который был в бессознательном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Мужчина бросил его прямо на проезжей части и уехал. Помощь пострадавшему оказывали уже прохожие. Прибывшие на место происшествия врачи забрали его в больницу.

На кадрах также видно, что через четверть часа этот же водитель вернулся на место уже без машины и даже успел расспросить полицейских о случившемся, сообщает Metro.

Мужчина не стал признаваться, что это он виновник происшествия. А теперь полиция его разыскивает и просит жителей Лондона незамедлительно сообщать им любую информацию, которую смогут о нём узнать.

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