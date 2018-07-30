В Тель-Авиве экстренно сел самолет из-за неполадок в двигателе
30 июля 2018 14:34 174
Самолет со 178 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту израильского города Тель-Авив из-за неполадок в работе двигателя, передает радиостанция "Кан".
По ее данным, авиалайнер компании Wizz Air, который был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после взлета, приземлился благополучно, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Самолет Wizz Air благополучно сел в международном аэропорту Бен-Гурион после неполадок в работе двигателя", - говорится в сообщении.
В ожидании посадки на летное поле были стянуты пожарные машины и "скорая помощь".
Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" передает, что самолет направлялся в Латвию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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