Автоледи вылетела из переворачивающегося внедорожника во время погони - ВИДЕО

В Южной Каролине молодая женщина, пытавшаяся скрыться от полиции, выжила после того, как выпала из своего перевернувшегося внедорожника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Драматическая погоня в Южной Каролине, где 24-летняя женщина на внедорожнике пыталась скрыться от полиции, попала на видео.

На впечатляющих кадрах, снятых будто для боевика, полицейские выполняют специальный маневр, после которого автомобиль с женщиной-водителем внутри переворачивается на скоростной трассе. Она вылетает из внедорожника и чудом остается жива, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 12 июля. Женщина попыталась скрыться от правоохранителей на своем черном внедорожнике после того, как нарушила правила дорожного движения. Несколько полицейских машин преследовали ее до тех пор, пока внедорожник не перевернулся после успешно проведенного ими маневра. Нарушившую ПДД автоледи госпитализировали в ближайшую больницу.

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