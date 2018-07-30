Женщина выжила после удара молнии в смартфон - ВИДЕО
Молния во время грозы ударила в телефон жительницы Шотландии, снимавшей стихию на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Чудесным образом женщина не пострадала, а запись инцидента сохранилась в аппарате.
Инцидент произошел в конце июля в шотландском городке Галашилс, передает Metro.
Мать двоих детей стояла у окна и снимала сильную грозу. Небосвод озарялся вспышками молний. Чтобы получить более четкие кадры, женщина решила открыть окно.
"Меня может ударить током", - при этом произносит автор видео.
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Секунды, и страшный разряд раздался над головой женщины.
"У меня просто промелькнула вся жизнь перед глазами. Я отбросила телефон, мы все были в панике", - вспоминает женщина.
По счастью, смартфон был в чехле, так что шотландка не пострадала, только чувствовала несколько дней покалывание в руке.
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