Женщина выжила после удара молнии в смартфон - ВИДЕО

30 июля 2018 16:01

Молния во время грозы ударила в телефон жительницы Шотландии, снимавшей стихию на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Чудесным образом женщина не пострадала, а запись инцидента сохранилась в аппарате.

Инцидент произошел в конце июля в шотландском городке Галашилс, передает Metro.

Мать двоих детей стояла у окна и снимала сильную грозу. Небосвод озарялся вспышками молний. Чтобы получить более четкие кадры, женщина решила открыть окно.

"Меня может ударить током", - при этом произносит автор видео.

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Женщина выжила после удара молнии в смартфон

Секунды, и страшный разряд раздался над головой женщины.

"У меня просто промелькнула вся жизнь перед глазами. Я отбросила телефон, мы все были в панике", - вспоминает женщина.

По счастью, смартфон был в чехле, так что шотландка не пострадала, только чувствовала несколько дней покалывание в руке.

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