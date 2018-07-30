В Нигерии неизвестные похитили 15 человек

30 июля 2018 16:08

Как минимум 15 человек похитили при нападении вооруженных людей в штате Замфара на северо-западе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным агентства, инцидент произошел в выходные. В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным.

Как отмечает агентство, в воскресенье правительство Нигерии объявило о развертывании сил безопасности в штате. Туда планируется отправить более тысячи военных.

Напомним, недавно западной части Нигерии вооруженные преступники на одной из трасс Бирнин - Гвари - Кадуна похитили как минимум 87 человек. Людей вывели из транспортных средств и увели в сторону лесов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az