В Нигерии неизвестные похитили 15 человек
30 июля 2018 16:08 153
Как минимум 15 человек похитили при нападении вооруженных людей в штате Замфара на северо-западе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По данным агентства, инцидент произошел в выходные. В настоящий момент местонахождение похищенных остается неизвестным.
Как отмечает агентство, в воскресенье правительство Нигерии объявило о развертывании сил безопасности в штате. Туда планируется отправить более тысячи военных.
Напомним, недавно западной части Нигерии вооруженные преступники на одной из трасс Бирнин - Гвари - Кадуна похитили как минимум 87 человек. Людей вывели из транспортных средств и увели в сторону лесов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!