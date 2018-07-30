Длинная одежда чуть было не стоила женщине жизни - ВИДЕО

Жительница штата Махараштра (Индия), которая хотела сойти с поезда, забыла о том, что за длинной одеждой надо тщательно следить, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поезд уже начал движение, когда незнакомка обнаружила, что конец её сари зацепился за дверной проём вагона. Зрелище, представшее перед глазами шокированных очевидцев, было ужасающим - несчастную волокло по платформе, а поезд всё ускорялся.

Несколько свидетелей этой драматической сцены, включая сотрудника транспортной полиции, бросились на помощь женщине, и в конце концов её удалось освободить. Она сильно напугана и получила несколько травм. В данный момент женщина находится в больнице, но нельзя не признать, что всё могло закончиться куда хуже.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

