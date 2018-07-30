Совесть заставила вора вернуть украденное и извиниться

В американском городе Клинтон, штат Арканзас, вор вернул украденное и написал записку с извинениями. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сьюзен МакНабб (Susan McNabb) забыла кошелек возле магазина, а когда вернулась, из него пропали 160 долларов (10 тысяч рублей). "После этого я пошла в полицию и сообщила об этом", - рассказала она.

Вскоре ей позвонили из полиции. Как выяснилось, неизвестная женщина принесла в отделение конверт, после чего ушла, не представившись. Внутри лежали 160 долларов и записка, адресованная МакНабб. "Пожалуйста, простите меня, - говорилось в ней. - Я всегда стараюсь жить честно, и в тот день допустила ужасный промах".

МакНабб утверждает, что поступок вора вдохновил ее, и она потратила возвращенные деньги на то, чтобы помочь другим.