В Китае более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за грозы

Более 10 тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту Нанкина на востоке Китая из-за грозы, сообщает агентство Синьхуа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Непогода привела к отмене и задержке около 130 внутренних рейсов, уточняется в сообщении.

По данным местного метеорологического центра, проливные дожди продолжатся до позднего вечера понедельника.