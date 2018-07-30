В Китае более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за грозы

30 июля 2018 18:20

Более 10 тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту Нанкина на востоке Китая из-за грозы, сообщает агентство Синьхуа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Непогода привела к отмене и задержке около 130 внутренних рейсов, уточняется в сообщении.

По данным местного метеорологического центра, проливные дожди продолжатся до позднего вечера понедельника.

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