В Китае более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за грозы
30 июля 2018 18:20 106
Более 10 тысяч пассажиров застряли в международном аэропорту Нанкина на востоке Китая из-за грозы, сообщает агентство Синьхуа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Непогода привела к отмене и задержке около 130 внутренних рейсов, уточняется в сообщении.
По данным местного метеорологического центра, проливные дожди продолжатся до позднего вечера понедельника.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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