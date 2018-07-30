В Швеции дожди превратили затопленный вокзал в бассейн
30 июля 2018 19:29 194
В шведском городе Упсала пассажиры "превратили" затопленный в результате сильных ливней, вокзал в бассейн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Посетители плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Пассажирам приходилось спускаться в воду, чтобы попасть к поездам.
В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!