В Швеции дожди превратили затопленный вокзал в бассейн

В шведском городе Упсала пассажиры "превратили" затопленный в результате сильных ливней, вокзал в бассейн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Посетители плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Пассажирам приходилось спускаться в воду, чтобы попасть к поездам.

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.