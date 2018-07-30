В Мексике задержали подозреваемых в похищении трех граждан Италии

Предполагаемые организаторы похищения трех граждан Италии задержаны в Мексике, сообщила в понедельник генеральная прокуратура латиноамериканской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Трое итальянцев пропали без вести в мексиканском штате Халиско 31 января этого года. Ранее ведомство сообщало, что они были схвачены и переданы в руки преступной группировки местной полицией.

"Хосе Гуадалупе N, возможно, связан с этим исчезновением трех итальянских граждан в Текалитлане. Предположительно, он отвечал за выплату денег сотрудникам полиции Текалитлана, которые могли отвечать за передачу итальянцев (преступной группировке)", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе операции был задержан и Хосе N, также причастный к этому преступлению. Сейчас оба подозреваемых, принадлежащих к картелю "Халиско - Новое поколение", доставлены в Мехико.

Все трое пропавших - уроженцы итальянского Неаполя. В самом Неаполе после их похищения прошли демонстрации с требованием найти пропавших и установить виновных. О судьбе самих итальянцев пока сообщений нет, они не обнаружены.