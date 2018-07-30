По центру Праги все-таки разрешат ездить на велосипеде

Пражский муниципальный суд аннулировал запрет центрального района чешской столицы Прага I на проезд на велосипедах в рабочее время. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Евро Пульс".

Управа района Прага I, где сосредоточены основные туристические достопримечательности, собиралась запретить проезд на велосипеде на некоторых особенно людных улицах и площадях с 10 до 17 часов. Против этого выступила местная велоорганизация, обратившись в суд. Иск поддержала и городская администрация.

По их мнению, неудобства, которые могут причинять пешеходам велосипедисты, преувеличены, и запрет на велосипеды в центре принесет больше вреда, чем пользы. Кроме того, отметили они, власти Праги I оставили без внимания мнения граждан, которые выступали против запрета на этапе его обсуждения. Суд счел эти доводы убедительными, и запрет отменили.

У Праги I есть возможность обжаловать решение, но велоорганизация собирается убедить районную управу найти компромиссное решение.