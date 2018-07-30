Редкую скрипку за четверть миллиона продали ломбарду за бесценок

В американском городе Сомервилл, штат Массачусетс, ломбард заплатил всего 50 долларов за редкую скрипку итальянского мастера XVII века. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке специалистов, стоимость музыкального инструмента, изготовленного в 1759 году скрипичным мастером Фердинандо Гальяно (Ferdinando Gagliano), составляет 250 тысяч долларов, то есть в 5 тысяч раз выше. По словам менеджера ломбарда, одни только смычки оцениваются 16-18 тысяч долларов.

Вскоре выяснилось, что скрипка была похищена у одного из жителей города. После этого инструмент пришлось вернуть законному владельцу. Полиция пока не установила, каким образом он попал к человеку, который сдал его в ломбард. В прошлом он не имел проблем с законом.

Скрипичные мастера Гальяно трудились в Неаполе с начала XVIII века. Основатель династии учился у Амати и Страдивари. Его внук Фердинандо известен большим количеством изготовленных им инструментов.