Американцев атаковали вирусами на дисках

Американские чиновники получили по почте письма с компакт-дисками, зараженными вредоносным ПО. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает IT-специалист Брайан Кребс на своем сайте KrebsOnSecurity.

Исследователь уверен, что "письма счастья" приходят из КНР: на конвертах стоят китайские почтовые штемпели, а в тексте сопроводительного послания периодически проскакивают типичные иероглифы. При этом текст письма написан с грубыми ошибками.

Предварительный анализ компакт-дисков показал, что на них записаны файлы Microsoft Word (.doc) на китайском языке. Некоторые из документов включают в себя вредоносные скрипты Visual Basic. Письма были адресованы сотрудникам государственных архивов и чиновникам из Бюро по делам образования и культуры США. Пока неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к компьютерам жертв.

Кребс отметил, что письмо с компакт-диском - это нестандартная уловка злоумышленников. Несмотря на "грубость и простоту" фишинговой атаки, жертва может вставить диск в компьютер из любопытства.