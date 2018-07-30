Крокодил схватил инвалида и утащил его в реку

В окрестностях малайзийского города Лавак, губернаторство Саравак, гребнистый крокодил убил инвалида, который шел по берегу реки. Об этом сообщает издание Malay Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападение произошло, когда 45-летний Эфенди Панил и его племянница пришли к реке, чтобы набрать воды и отнести в деревню. Рептилия схватила мужчину и утащила его в воду.

Племянница позвонила младшему брату, чтобы он привел на помощь кого-нибудь из деревни. На место происшествия также приехали пожарные из Лавака, располагающегося в 25 километрах.

Спасатели на лодках несколько часов прочесывали реку. Останки Панила отыскали только на следующий день. Они находились в 600 метрах от места, где напал крокодил, сообщает издание The Star Online.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. По официальным данным, с 2010 по 2016 год гребнистые и гавиаловые крокодилы убили 27 жителей Малайзии.