Парламент Франции одобрил закон о запрете мобильных телефонов в школе

Парламент Франции окончательно принял закон, который полностью запрещает использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

С инициативой о запрете на использование мобильных телефонов во всех школах выступал президент Франции Эммануэль Макрон еще во время своей предвыборной кампании в марте 2017 года. Вместе с тем в целом ряде учебных заведений во Франции уже существует запрет на использование телефонов сотовой связи.

Как отмечает телеканал, закон поддержали депутаты партии "Вперед, республика", которые составляют парламентское большинство, партии "Демократическое движение" и "Союз демократов и независимых", в то же время "Республиканцы", коммунисты и "Непокорившаяся Франция" воздержались от голосования, раскритиковав закон.