На юге Франции заключенный в тюрьме взял в заложники санитарку

Заключенный из тюрьмы на юге Франции взял в заложники сотрудника медицинской службы, говорится в коммюнике минюста. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пенитенциарном центре в коммуне Салон-де-Прованс (департамент Буш-дю-Рон). Оказавшаяся в заложниках женщина работает медсестрой в психиатрическом отделении тюремной санчасти.

Руководство тюрьмы отмечает, что задержанный не связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности.