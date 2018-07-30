На юге Франции заключенный в тюрьме взял в заложники санитарку
30 июля 2018 20:10 97
Заключенный из тюрьмы на юге Франции взял в заложники сотрудника медицинской службы, говорится в коммюнике минюста. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в пенитенциарном центре в коммуне Салон-де-Прованс (департамент Буш-дю-Рон). Оказавшаяся в заложниках женщина работает медсестрой в психиатрическом отделении тюремной санчасти.
Руководство тюрьмы отмечает, что задержанный не связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!