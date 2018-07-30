В Дагестане трехлетний мальчик застрелил свою мать из ружья

30 июля 2018 21:22

Трехлетний мальчик выстрелил в свою мать из охотничьего ружья в дагестанском Каспийске. От ранений женщина скончалась, сообщил  РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

Представитель ГУ МВД по республике подтвердил РИА Новости информацию об убийстве женщины. По факту ЧП проводится проверка, сказал представитель МВД.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az