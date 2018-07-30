В Дагестане трехлетний мальчик застрелил свою мать из ружья
30 июля 2018 21:22 261
Трехлетний мальчик выстрелил в свою мать из охотничьего ружья в дагестанском Каспийске. От ранений женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.
Представитель ГУ МВД по республике подтвердил РИА Новости информацию об убийстве женщины. По факту ЧП проводится проверка, сказал представитель МВД.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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