В Дагестане трехлетний мальчик застрелил свою мать из ружья

Трехлетний мальчик выстрелил в свою мать из охотничьего ружья в дагестанском Каспийске. От ранений женщина скончалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

Представитель ГУ МВД по республике подтвердил РИА Новости информацию об убийстве женщины. По факту ЧП проводится проверка, сказал представитель МВД.