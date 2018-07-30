В Китае с начала года наказали более 36 тысяч чиновников

Компартия Китая с начала года наказала более 36 тысяч чиновников за расточительство, говорится в докладе центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В начале декабря 2012 года власти Китая утвердили "восемь правил" поведения для чиновников, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на службе.

Из опубликованного доклада за первое полугодие о нарушениях "восьми правил" наиболее распространенными нарушениями были несанкционированная выплата премий, а также получение подарков и использование служебных автомобилей не по назначению.

Наказанные чиновники фигурировали в 25,6 тысячи случаев.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.

