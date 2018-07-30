Rolls-Royce Phantom Елизаветы II продадут на аукционе
Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший королевской семье Великобритании, продадут на аукционе, сообщает motors.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп лично использовали данный автомобиль в путешествиях по миру.
Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette - один из 18 автомобилей, ограниченной серии Phantom, который использовался королевским домом более 40 лет.
Автомобиль был специально оборудован более высокими сиденьями, аварийным синим светом, и электрическими стеклоподъемниками.
Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.
В 2016 году Елизавета II прокатила на автомобиле герцогиню Кембриджскую Кейт в Шотландии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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