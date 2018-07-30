В Грузии отменили штраф за употребление марихуаны
30 июля 2018 22:12 624
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые опротестовали норму Кодекса административных правонарушений, предусматривающую ответственность за употребление марихуаны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что раньше подобные действия наказывались штрафом в размере 500 лари (более 12 тыс. рублей).
Суд отметил, что употребление марихуаны является одним из прав на свободу личности. Кроме того, по мнению суда, индивидуальное потребление марихуаны играет очень слабую роль в содействии ее обороту.
В то же время незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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