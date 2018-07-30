Правительство Дагестана отказало в финансовой поддержке «Анжи»

Министерство финансов Республики Дагестан отказало "Анжи" в финансировании клуба и академии, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство "Анжи" просило материальной поддержки в размере 300 млн рублей.

"Общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным", - говорится в ответном заявлении первого заместителя министра ведомства Али Исламова.

После этого генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов обратился с письмом к председателю Правительства Дагестана Артему Здунову.

"Анжи" представляет Дагестан и его столицу Махачкалу. Наш клуб поддерживают не только 3 миллиона болельщиков республики, но и тысячи людей за ее пределами - в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей бескрайней Родины. "Анжи" также известен во многих странах мира - наши болельщики проживают в Австрии, Германии, Франции, Испании и других странах.

К сожалению, в настоящее время футбольный клуб "Анжи" испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия "Анжи" в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19.

Просим вас изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу "Анжи" для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России", - говорится в письме, подписанном Флегонтовым.

"Анжи" обыграл "Урал" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Ранее экс-тренер "Анжи" назвал игру команд Курбана Бердыева "пресной".